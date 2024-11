Weterani RP – aktualności i nasze plany…

WETERANI RP to projekt Stowarzyszenia Weteranów Działań poza Granicami RP na promocję weterańskiego środowiska poprzez sport, docierający ponad podziałami również do Tych, którzy nie są stowarzyszeni, czyli – naszych Sympatyków. Jako Weterani RP biegamy w kraju i zagranicą. Powstanie Warszawskie, Bieg Niepodległości, Bieg Pamięci Sybiru, Bison Ultra Trail, Ultramaraton Powstańca 1944 to już klasyka…. Jeśli dodać do tego maratony (kilka) półmaratony (sporo) – będziemy mieli prawie całość w kraju. Zagranicą biegaliśmy w Rzymie, Lizbonie, Berlinie, Tallinie, Istambule i Malcie. Sporo też strzelamy – ostatnio wzięliśmy udział w Europejskich Mistrzostwach Policjantów i Strażaków – Braga 2024. Osoby „napędzające” projekt, to Kol. kol.: Piotr z Podlasie Team – eventy biegowe, a strzeleckie Grzegorz (#Gun Target) i Andrzej (#Andrzej Idzikowski).

Poniżej zdjęcia z ostatnich eventów sportowych… „Bieg w Hołdzie Obrońcom Ojczyzny 1920 r. w Jabłonce Kościelnej”, Rejkjavik – półmaraton, Budapeszt – półmaraton i 10 km, Bieg Charytatywny Plum Ekiden w Białymstoku, Belfast – półmaraton, Bieg Powstania Warszawskiego, Bison Ultra -12 km, Maraton Warszawski i Biegi Niepodległości: w Białymstoku, Warszawie oraz w ramach wyjątkowej, niepodległościowej, biało – czerwonej edycji Parkrun Jabłonna.

Nasze plany na 2025 r. … w kwietniu biegniemy połówkę wokół jeziora Garda we Włoszech i kolejne World Police & Fire Games, w Birmingham (Alabama). Wyjazd do USA wymaga znacznych środków finansowych, zatem sponsorzy mile widziani – sukcesy strzelców w Portugalii gwarantują medialny sukces….