III Marsz Weterana w Geoparku Krainie Wygasłych Wulkanów

W sobotę – 19 października odbył się III Marsz Weterana zorganizowany przez Dolnośląskie Koło Stowarzyszenia Weteranów Działań poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Licznie zgromadzonych uczestników marszu przywitali minister Michał Jaros, Burmistrz Miasta Złotoryja Paweł Kulig, Wójt gminy Złotoryja Jan Tymczyszyn, ksiądz kapelan ppłk Przemysław Tur z JWK w Lublińcu, Marcin Zawiślak, Marek Górnicki i Robert Chmielewski, którzy motywowali i życzyli bezpiecznego dotarcia do mety.

20 km marsz przebiegał przez Góry i Pogórze Kaczawskie Światowego Geoparku UNESCO Krainę Wygasłych Wulkanów w powiecie złotoryjskim, a rozpoczął się i zakończył w miejscowości Leszczyna w Skansenie Górniczo- Hutniczym. Marsz przebiegał przez zróżnicowany piękny teren z widokiem na Karkonosze z najwyższego punktu na wygasłym wulkanie Wilczej Górze. Marsz Weterana wzorowany na „Marszu Duńskim” był ukłonem w stronę Weteranów, którzy służyli w ciężkich warunkach, a przede wszystkim tych, którzy tracili na misjach zdrowie, a nawet życie. Marsz cieszył się dużym zainteresowaniem weteranów z całego kraju. Założeniem organizatorów marszu jest integracja weteranów ze wszystkich służb mundurowych. W marszu brali udział wspólnie weterani MSWiA oraz MON pod hasłem „Szacunek i Wsparcie”.

W III Marszu Weterana wzięli udział funkcjonariusze weterani Państwowej Straży Pożarnej, którzy wchodzą w skład grupy ratowniczo- poszukiwawczej HUSAR i uczestniczyli w misjach między innymi w Pakistanie, Indiach, Nepalu, Iranie, Turcji, Haiti, Rumunii, Albanii i Szwecji. Ich odwaga, wiedza i doświadczenie robią duże wrażenie, mogliśmy posłuchać o najtrudniejszych akcjach ratowniczych, w których brali udział.

W marszu brała udział młodzież z klas mundurowych 7 Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Złotoryi, a także funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Żołnierze Obrony Terytorialnej, Ratownicy Medyczni, członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej, a także osoby cywilne. W pomoc przy organizacji marszu włączyli się Harcerze z ZHP w Złotoryi, a także funkcjonariusze Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Policjantów w Złotoryi.

Pogoda dopisała i nikt nie doznał kontuzji, a o bezpieczeństwo maszerujących dbali ratownicy medyczni z OSP Olszanica, a także policjanci z KPP w Złotoryi, SPPP w Legnicy i Komisariatu Wodnego we Wrocławiu. Wyznaczenie i zabezpieczenie trasy zawdzięczamy Straży Leśnej w Złotoryi.

W skansenie Górniczo- Hutniczym uczestnicy marszu brali udział w zajęciach z pierwszej pomocy przedmedycznej, którą przeprowadzali instruktorzy z OSP w Olszanicy. Ponadto odbyło się szkolenie z obsługi broni AK 47, którą przeprowadzili instruktorzy z Jednostki Poszukiwawczo- Ratowniczej BARYT. Jednostka Specjalna Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego we Wrocławiu przeprowadziła pokaz uzbrojenia.

Marsz przebiegł bardzo sprawnie, rozpoczął się o godzinie 09:00, a pierwszy weteran funkcjonariusz Policji w KWP w Łodzi asp. sztab. Maciej Rubinkowski uzyskał czas 2 h. i 30 min. Wraz z nim ten sam czas uzyskało czterech uczniów 7 Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy.

Dzięki wsparciu ze strony osób, które wspierają działania profilaktyczne i edukacyjne w duchu patriotycznym uczestnicy mieli zapewnione nagrody, posiłki regeneracyjne oraz napoje. W dwóch punktach kontrolnych na trasie marszu rozdawane były batony energetyczne, zimne napoje i woda. Natomiast na mecie został przygotowany piknik z kiełbaskami z grilla, zimnymi i gorącymi napojami, grochówką, sałatkami oraz czekoladkami. Fundatorami byli: Urząd Miasta w Złotoryi, RPK Partner w Złotoryi, Urząd Gminy w Złotoryi, Związek Pracowników Polskiej Miedzi, Nadleśnictwo Złotoryja, Nadleśnictwo Lubin, Koleje Dolnośląskie, Urząd Marszałkowski, Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Galeria Piastów w Legnicy, Lidl w Złotoryi, Carrefour w Legnicy, Firma Eisberg w Legnicy, firma Günhart w Złotoryi, Solid w Legnicy, IPA Wrocław.

Na zakończenie Marszu każdy uczestnik otrzymał drzewko gatunku lipa z Nadleśnictwa w Złotoryi. Serdeczne podziękowania dla wszystkich uczestników marszu, sponsorów, wolontariuszy, bez których nie sposób byłoby przeprowadzić wydarzenia z takim rozmachem i na tak dużym obszarze.

Z powodu powodzi III Marsz Weterana został odwołany, natomiast z szacunku do osób zaangażowanych w to wydarzenie, sponsorów a także pracy, która została w to włożona postanowiono doprowadzić sprawę do końca. Udało się, natomiast spora grupa weteranów z terenu całego kraju nie mogła wziąć udziału w II terminie, wielka szkoda. /tekst: A.Zawiślak/

Marcinie i Robercie. Bardzo Wam dziękuję za perfekcyjne przygotowanie i realizację III Dolnośląskiego Marszu Weteranów – Marek, Prezes.